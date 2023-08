La moglie di Facchinetti: «Un milionario col p***e piccolo è inutile». La risposta hot sorprende una fan

di Redazione Web

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, risponde senza filtri a una follower che le fa una domanda intima e rivela, anche se non direttamente, alcuni aspetti molto hot della sua vita di coppia con il marito. Quando le viene chiesto se le dimensioni contano, Wilma, come è solita fare risponde in modo diretto e molto sincero, senza peli sulla lingua.

Guendalina Canessa, smentita la notizia su “Alessandro Impagnatiello evirato”. Lei si infuria

Federica Pellegrini futura mamma, il (tenero) post coinvolge anche il marito Matteo Giunta

Le dimensioni

Sulla pagina del suo brand beauty, dove c'è una particolare attenzione anche ai prodotti intimi e a prodotti utilizzabili anche per giochi erotici, le viene chiesto: «Sono innamorata ma ha il pene molto piccolo. Molto...» scrive la follower e la moglie di Francesco Facchinetti dice la sua: «L'unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo».

La risposta diretta

Senza troppi giri di parole fa capire che quindi non è un aspetto da sottovalutare e aggiunge: «Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un'anaconda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA