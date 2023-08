Natalia Paragoni e Andrea Zeletta in crisi? Lei mette a tacere le voci e posta le foto di famiglia

di Redazione Web

Natalia Paragoni smentisce le voci sulla crisi con Andrea Zelletta. Dopo la nascita della loro Ginevra, sui social, i followers della coppia avevano notato strane dinamiche, che avevano fatto nascere i primi sospetti, e che non erano affatto piaciute, facendo pensare, appunto a una crisi. Zelletta ha continuato a postare foto e video di serate e di balli con altre ragazze, Natalia si era chiusa in un silenzio quasi totale.

La spiegazione

La Paragoni ha così deciso di parlare, ha spiegato di aver vissuto un post parto un po' complicato, e di continuare a viverlo, ma questo non significava che Andrea non le fosse vicino. Allo stesso tempo Zelletta aveva chiarito di dover fare molti contenuti per lavoro e che questo non significava che non soffriva nello stare lontano dalla sua bambina di pochi giorni.

La smentita

Insomma tra critiche e polemiche alla fine molti supportavano la Paragoni, vedendola come una povera donna costretta a stare sola con la bimba mentre il compagno andava a divertirsi.

