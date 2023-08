Cristina Scuccia e il gusto dei reality: «Pronta per il Grande Fratello». E c'è anche un altro religioso. Cosa sta succedendo

di Redazione Web

Cristina Scuccia potrebbe far parte del cast del Grande Fratello. L'ex suora, reduce da L'Isola dei Famosi, pare abbia preso gusto con i reality e sarebbe tra le candidate per il nuovo cast del GF. Inizialmente si era parlato di una sua partecipazione a Tale e quale show, ma secondo i rumors avrebbe fatto richieste troppo pretenziose così da indurre l'azienda a non firmare l'accordo e a prendere come sostituta Jo Squillo.

I nomi

A riportare la notizia ci ha pensato il sito MondoTV24, il quale ha ricevuto il rumor dall’autore televisivo Gianluca Paganotti. Il giornale parla dell'ingresso nella casa non solo di Cristina, ma nel cast dovrebbe esserci anche Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia.

Nuova linea

Se di nomi ancora non si ha certezza, sembrano essere sicure le novità per la prossima edizione del Grande Fratello, prima tra tutti la riduzione del trash, delle volgarità, delle liti e di situazioni non educative, sotto espressa richiesta dell'Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

