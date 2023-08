Temptation, Mirko e Greta si baciano in autostrada e scoppiano le polemiche: «Incoscienti». Poi le scuse

di Redazione Web

Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno lasciato insieme Temptation Island, dando il via alla loro storia dopo la fine della relazione tra Mirko e la sua ex Perla. Sebbene stiano insieme da poche settimane sembrano essere molto coinvolti, al punto da tatuarsi la stessa frase sul braccio. I due hanno fatto anche le prime presentazioni di famiglia e si mostrano sempre molto vicini. Qualcosa però non è piaciuto della coppia.

Le scuse

I due hanno postato un video mentre Mirko guida. Brunetti sembra essere molto distratto da Greta e iniziano a baciarsi proprio mentre la macchina viaggia sull'autostrada. Il filmato è però finito nel mirino del web e non sono mancate le critiche per la coppia, appellata come irresponsabile. I due si sono resi conto di aver sbagliato e hanno voluto chiedere scusa con un secondo video. A parlare è stato Mirko: «Sono due ore che volevamo fare questa storia, ma eravamo bloccati nel traffico. Quando si guida il cellulare non si usa, anzi scusate per il video che abbiamo postato, è pericoloso. Vi vogliamo bene e ringraziamo tutti per i messaggi che ci stanno arrivando».

Su Perla

Mirko ha anche rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Perla: «Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro.

