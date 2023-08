Temptation Island, la dedica speciale di Filippo Bisciglia alle coppie: «Grazie ragazzi»

Il conduttore Filippo Bisciglia ha dedicato un messaggio a tutti i protagonisti di Temptation Island 2023, esprimendo un ringraziamento speciale alle coppie rimaste unite, a chi ha concluso il percorso da single e ai nuovi fidanzati. Ha condiviso due post su Instagram con le foto scattate con il cast di questa edizione, un mese dopo i falò di confronto. Ma perché ha voluto fare questa dedica speciale? Proviamo a capirlo insieme.

Temptation Island, Greta Rossetti e il flirt con un ex tronista di Uomini e Donne:«Sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo»

Temptation Island, Alessia Ligiotti «irriconoscibile» sui social. Il cambio di look dopo la rottura con Federico

Temptation Island la dedica speciale

Sui social, ha scelto di separare gli ex in gruppi differenti, probabilmente per rispetto a chi ha chiuso la propria relazione.

Foto: Betti Soldati Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Temptation Island versione invernale: ecco chi sicuramente non ci sarà

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA