Temptation Island, Greta Rossetti e i suoi (evidenti) ritocchi estetici: ecco cosa hanno notato i fan

Temptation Island è giunto al termine, ma non la voglia dei fan di sapere come procede la vita delle coppie fuori dal programma. Tra chi è uscito separato, chi è tornato insieme, perdonando scappatelle e gesti "ambigui", c'è stato anche chi è uscito fidanzato, sì, ma con la tentatrice della quale si è invaghito durante i giorni passati nel villaggio. È il caso di Mirko Brunetti che, dopo aver chiuso la relazione con Perla Valtiero al falò di confronto finale, è tornato dalla sua tentatrice Greta Rossetti e sono usciti insieme, mano nella mano. I due stanno ancora insieme e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele.

Quando si partecipa ad un programma popolare come Temptation Island, bisogna mettere in conto che tutta la propria vita potrebbe essere oggetto di discussione sui social e all'interno del programma, come è accaduto a Greta. I fan hanno notato, infatti, alcuni ritocchi estetici sulla tentatrice, comparando alcune foto del 2019 con quelle di oggi. Scopriamo dove.

Greta Rossetti e i ritocchi estetici

Greta Rossetti avrebbe fatto spesso ritocchi estetici per esaltare la sua bellezza. I fan hanno messo a confronto alcune foto di qualche anno fa e quelle degli ultimi mesi ed ecco quanto è emerso. Ovviamente, i fan sanno che molto spesso il viso cambia, soprattutto durante la crescita, ma qui si parla proprio di ritocchi ben visibili. Sicuramente il filler alle labbra è molto visibile, nonostante Greta avesse già labbra molto carnose, ma non solo.I fan hanno notato anche una crescita molto curiosa del seno, che ha assunto una forma ben definita, merito forse del chirurgo? Infine, i fan hanno visto il viso di Greta molto più delineanto sugli zigomi e sulla mandibola, anche qui si sono chiesti: Filler?

Il ricorso alla chirurgia estetica per esaltare la propria bellezza non è assolutamente da condannare, ma i fan hanno comunque notato questi cambiamenti in Greta Rossetti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 09:42

