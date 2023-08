Temptation Island, Perla Vatiero dopo la rottura con Mirko Brunetti: «Non mi sembra vero, la mia vita è cambiata»

di Redazione Web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. Dopo il falò di confronto i due hanno voluto vedere i single con i quali avevano legato e tra di loro sarebbe nato qualcosa di speciale. Un mese dopo, Mirko ha raccontato che con Perla è finita per sempre spiegando che non c'è stato modo di avere un confronto con lei anche senza telecamere. La storia con Perla, sembra già essere stata archiviata da Mirko che nel suo cuore ha già un'altra persona: la tentatrice Greta. A poche ore dalla fine del reality, questa volta è Perla a esprimere le sue prime parole, nelle sue Instagram stories, dopo la rottura con Mirko. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Perla Vatiero su Instagram

«Non mi sembra vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente - ha scritto Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie per gli infiniti messaggi che mi state mandando. Vi leggo tutti».

