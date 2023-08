Filippo Bisciglia, la tenera dedica di Pamela Camassa alla fine di Temptation Island: «È stato un viaggio pazzesco»

di Redazione Web

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è arrivato al termine. Su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del reality dove si è scoperto cosa è successo alle coppie in gioco un mese dopo la fine del programma. E come se non bastasse, dopo la fine della puntata, è arrivata una tenera dedica da parte di Pamela Camassa per Filippo Bisciglia che ha commosso i fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«"Chi parte per un viaggio, non torna mai come prima”.

Anche Filippo Bisciglia ha scelto di salutare questa edizione di Temptation Island attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Un'edizione arrivata dopo un anno di stop, un anno passato a rispondere sia qui sui social, sia in giro per strada che secondo me non sarebbe potuta essere la fine, sarebbe stato ingiusto nei vostri confronti. - ha scritto Filippo Bisciglia su Instagram -. Voi che siete la gioia più immensa che abbiamo, voi che avete fatto si che tanto lavoro diventasse un bellissimo risultato, voi che ripagate con il vostro seguito ed il vostro affetto tutte le persone fantastiche a cui voglio bene che lavorano incessantemente dietro questo programma, una su tutte Maria, che voglio ringraziare. Grazie Mary a te, e a tutta la nostra meravigliosa squadra vincente. Vi voglio bene».

