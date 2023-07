Pamela Camassa, la rivelazione: «Ecco quanti chili ho perso all'Isola dei Famosi»

di Redazione Web

L'esperienza dell'Isola dei Famosi è stata particolarmente intensa per Pamela Camassa. L'ex naufraga, a distanza di tempo dalla fine del reality show condotto da Ilary Blasi, ha svelato quanti chili ha perso. Tra le tante rivelazioni fatte, Pamela Camassa, ha anche parlato del suo «prima» e «dopo», facendo proprio notare le differenze fisiche a causa dei chili persi nel corso dell'esperienza sull'isola. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La rivelazione di Pamela Camassa

Pamela Camassa ha annunciato di aver perso otto chili durante l'esperienza in Honduras. In un'intervista a Gente, l'ex naufraga ha esplicitamente dichiarato: «Sono stati mesi difficili eppure, quel posto mi manca.

Poi, l'ex naufraga ha rivelato di essersi preparata con un duro allenamento per riuscire ad affrontare l'esperienza all'Isola dei Famosi: «Avevo fatto una preparazione di cinque settimane - ha sottolineato Pamela Camassa -. Ho fatto un allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno».

