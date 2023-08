Temptation Island, boom di follower su Instagram per i partecipanti: ecco chi ne ha guadagnati di più

di Redazione web

Temptation Island è un programma molto popolare e le coppie che vi partecipano sono spesso argomento di discussione su Twitter e su Instagram. In molti sono riusciti a raggiungere un elevato seguito sui social perché si sono comportati bene durante il programma e sono piaciuti al pubblico a casa che ha voluto premiarli con il proprio "segui". Andiamo a scoprire come è andata quest'anno e chi ha guadagnato più follower dall'esperienza televisiva.

Temptation Island, Greta Rossetti e i suoi (evidenti) ritocchi estetici: ecco cosa hanno notato i fan

Temptation Island, Perla Vatiero dopo la rottura con Mirko Brunetti: «Non mi sembra vero, la mia vita è cambiata»

Follower raggiunti sui social

Abbiamo analizzato i profili delle coppie che hanno partecipato al programma Temptation Island e in alcuni personaggi abbiamo notato una crescita esponenziale nei follower.

La coppia formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati ha raggiunto, per la prima 25.800 follower, mentre lui ha totalizzato 27.700 follower. Alessia Ligotti e Federico Viviani sono arrivati a 55.700 follower per lei e soli 6.726 per lui, a causa del suo comportamento che non è piaciuto a casa.

Storia diversa per Vittoria Egidi e Daniele De Bosis: lei resta al palo con 194 follower (ma ha il profilo privato e chiuso) mentre lui vola con 42.600. Diverse differenze anche per Manuel Maura e Francesca Sorrentino: lui sale a 48.900 follower, lei invece supera i 141mila. Francesca è stata molto amata dal pubblico e sostenuta, tra i concorrenti più apprezzati: ma tuttavia non è lei la regina del reality. Poi ci sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: 78.600 follower per lei e 31.300 per lui. E ancora Manuel Marascio e Isabella Recalcati, nonostante siano stati i primi a lasciare Temptation Island, hanno ricevuto molto sostegno dal pubblico a casa, con 49.700 follower lui e 65.600 lei.

La coppia che sembrerebbe aver raggiunto il miglior risultato sui social è però quella formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che hanno totalizzato ben 178mila follower per il primo e 177mila follower per lei. Mirko sembrerebbe essere il "re social" di Temptation Island, mentre la regina è proprio Greta, la sua tentatrice, forte dei suoi quasi 350mila follower, guadagnati man mano, grazie soprattutto alla sua ultima partecipazione a Temptation Island, ma non solo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA