Stefano De Martino lancia un chiaro messaggio a Belen: ecco cosa ha postato sui social

Stefano De Martino sembra aver smentito le voci sulle sue pene d'amore, ma i messaggi che manda attraverso i social sembrano essere contraddittori. La fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, anche se i due ancora non ne hanno mai parlato in modo aperto, sembra essere ormai ufficiale. Inizialmente si era parlato di una grande sofferenza da parte del ballerino, che però ci ha ironizzato su. Nelle ultime ore, una canzone postata sui social però fa tornare questo sospetto.

La canzone

De Martino ha condiviso tra le sue storie su Instagram la schermata di Spotify in cui ascolta la canzone Delresto Echoes, di Byoncé e Travis Scott. Il testo della canzone parla delle complessità dell'amore e delle relazioni. Nel testo si toccano temi come quello di aggrapparsi a tutto pur di non lasciare andare una persona e del lasciar andare gli echi e le esperienze del passato. Esprime un forte senso di nostalgia e di attesa, per qualcosa o per qualcuno. Stefano però non aggiunge alcun commento a questo post, lasciando forse che il testo parli per lui.

Frecciatina?

Dal messaggio, che sembra lanciare proprio a Belen, non nasconde quindi la nostalgia, ma pare che, almeno questa volta, sia intenzionato a lasciare andare il passato.

