Grande Fratello Vip, un volto di Matrimonio a Prima vista ha partecipato ai provini: ecco di chi si tratta

La nuova edizione del Grande Fratello Vip vedrà tante novità in arrivo, dalla diminuzione del trash, a una casa meno sfarzosa, a un'opinionista unica che sarà Cesara Buonamici. Su concorrenti invece non si sa ancora nulla, solo che gli autori pare siano alla ricerca di un cast perfetto, che si discosti rispetto alle ultime edizioni. Pare siano banditi influencer e che ci saranno anche dei Nip.

Primi concorrenti

Come ha rivelato in esclusiva Il Vicolo delle News, sembrerebbe che un ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista sia stato avvistato ai provini del Grande Fratello. Si tratta di Francesco Muzzi, uno dei pochissimi per i quali l'esperimento del programma è riuscito. Lui e Martina Pedaletti, infatti, non solo sono rimasti sposati, hanno rinnovato la cerimonia con il resto di amici e parenti e da pochi mesi hanno anche avuto una bambina..

I rumors

Sembra che Francesco abbia fatto il provino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 12:33

