Guendalina Canessa, smentita la notizia su “Alessandro Impagnatiello evirato”. Lei si infuria: «La bufala siete voi»

Guendalina Canessa ha diffuso una notizia di cronaca, spiegando che secondo delle fonti attendibili, Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha ucciso la sua fidanzata Giulia, sarebbe stato evirato in carcere. L’ex gieffina nel dare la notizia aveva parlato di “fonte interna”, quindi probabilmente una persona del carcere o dell’ospedale. Le sue parole hanno presto fatto il giro del web, ma è anche arrivata una smentita che l'ha mandata su tutte le furie.

La notizia

Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di Alessandro, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia? Bene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato il p1sellino», ha affermato sui suoi social, poi ha aggiunto: «Le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Chi è all’interno. Questo è quanto.È una notizia interna, che però non è ancora uscita». A queste parole è arrivata la replica del garante dei detenuti del Comune di Milano, Francesco Maisto, che ha dichiarato a mezzo stampa: «Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato del carcere e monitorato».

Lo sfogo

La smentita non è però andata giù alla Canessa che ha precisato: «Ancora che scrivete della bufala, della bufala! Allora, la storia di Giulia con suo figlio ammazzati dal fidanzato è una storia che mi ha preso l’anima e il cuore, come a tantissimi di voi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 15:37

