Natalia Paragoni a casa con Ginevra, ma i cani le creano qualche problema: ecco cosa è successo

di Redazione Web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono finalmente tornati a casa insieme alla piccola Ginevra. La neonata ha riempito la vita dei genitori che, comprensibilmente, da qualche giorno sono meno attivi del solito sui social, proprio perché molto probabilmente impegnati con la piccola. Nonostante questo non mancano di aggiornare i loro followers sulle nuove dinamiche di famiglia.

Pierpaolo Pretelli in ospedale, ginocchiata in testa da Morello Morello alla "Partita del Cuore": cosa è successo

Giulia Torelli, influencer mangia patatine al cinema e il vicino di posto si lamenta, lei ribatte: «Come ti permetti?»

I cagnolini

Natalia, in una delle sue storie su Instagram, ha parlato del rapporto tra la piccola e le due cagnoline. «Le bimbe si stanno comportando bene con l'arrivo di Ginevra. L'unico problema è che quando piange abbaiano di brutto. Piano, piano». Ovviamente anche i cagnolini devo abituarsi alle nuove routine, nuovi odori e anche rumori, e Natalia sembra esserne consapevole, volendosi prendere il tempo per gestire la sua nuova vita.

Nuova vita

Poco prima del parto la Paragoni aveva ammesso di essere molto provata dalla gravidanza ormai agli sgoccioli, tanto che si era ingegnata sia in rete, sia rivolgendosi a un'ostetrica, per cercare di accelerare il travaglio e far nascere la piccola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA