Giulia Torelli, influencer mangia patatine al cinema e il vicino di posto si lamenta, lei ribatte: «Come ti permetti?»

Nuova polemica per Giulia Torelli, meglio nota come "Rock and fiocc", l'influencer celebre per le sue capacità nel riorganizzare gli armadi. In passato era balzata alla cronaca per frasi che non sono piaciute al pubblico, come quella in cui diceva che «gli anziani non dovrebbero votare». Parole che avevano scatenato una polemica, con conseguenti scuse. Ora però sembra che il karma abbia pareggiato i conti.

La Torelli ha infatti raccontato un imbarazzante episodio che l'ha vista come protagonista in un cinema, dove è stata ripresa per aver mangiato delle patatine: «Io sono bravissima, rispetto tutte le file, non butto sigarette a terra, nemmeno le cicche, ho un senso civico irreprensibile, non rompo mail le scatole a nessuno. Il motto della vita mia è non rompere mai le scatole e tu mi dici "non mangiare le patatine". Tu a me non me lo dici. Però ho smesso subito, subito e sono stata zitta.

La cosa che mi fa ridere di Rockandfiocc è la sua capacità di generare un karma totalmente negativo. Lei, che si lamenta di tutto, dai vecchi che non devono votare ai musicisti di strada, finalmente si vede negata una roba senza senso: mangiare patatine al cinema. Si VOLA. pic.twitter.com/FxoD6JEPHv — Fran Altomare (@FranAltomare) July 21, 2023

«Poi ho un'altra cosa da dire. Stavamo mangiando un pacchetti di patatine, mi dispiace ho il calo degli zuccheri devo mangiare alle otto. Lo abbiamo fatto silenziosamente, ma lo vedevo quella vicino a me che mi guardava. E io pensavo "non mi devi interrompere, non devi interrompere la cena" e a quel punto mi fa "scusate io non sopporto l'odore del tartufo"», e con la sua amica commentano: «Anche a me danno fastidio degli odori, ma non mi permetterei mai a nessuno di non mangiare».

