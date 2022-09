Giulia Torelli, l'influencer minacciata dopo le frasi sugli anziani al voto: «Chiedo scusa, dette frasi stupide e violente»

Giulia Torelli si scusa pubblicamente dopo le frasi sugli anziani e le elezioni. L'influencer, passata alle cronache nelle ore successive al voto e bersaglio di dure critiche, ha pubblicato un video nel quale ha fatto un passo indietro e ha provato a rimediare all'errore: «Ho detto delle cose stupide, violente e superficiali sugli anziani al voto», l'incipit del suo discorso.

Giulia Torelli, cosa ha detto

«Vi prego di credermi, mi dispiace perché ho detto cose che non penso, ma solo provocazioni che erano ovviamente esagerate - ha detto l'influencer che ha perso circa 3mila follower dopo le sue parole -. Le mie ovviamente non erano proposte. Credo che tutti abbiano il diritto di votare, anziani o meno. Io mi occupo di altro, non di politica e per questo avrei potuto risparmiarmi quello che ho detto», spiega nel video.

Giulia Torelli, già in passato finita sotto accusa per altre frasi pubblicate sui social, ha continuato: «Sono impulsiva e agisco spesso senza riflettere. Spesso ho toccato temi in modo ignorante e ha ragione chi ha detto che non so usare i social in maniera intelligente. Non volevo ottenere visibilità, nessuno vuole questo tipo di visibilità, non sono così matta...», dice.

«Minacce alla mia famiglia»

Poi la chiosa, nella quale racconta di aver ricevuto insulti e minacce, che hanno colpito anche il suo nucleo familiare e lavorativo: «Ormai la cavolata l'ho fatta, ma non è vero che non mi prendo le conseguenze. Non posso perdonarmi, ma ciò che trovo inaccettabili sono le conseguenze che stanno vivendo quelli intorno a me. La mia manager diventata mamma da poco riceve mail e telefonate minatorie, commenti minacce e insulti ad amici, colleghi e membri della mia famiglia. Non penso che qualcuno lo meriti. E grazie a chi mi ha difeso in questi giorni».

Cosa aveva detto

Delusa per il risultato delle elezioni, che hanno consegnato il governo al centrodestra e a Giorgia Meloni, Giulia Torelli si era lasciata andare nel video incriminato: «Perché i vecchi hanno diritto di voto? L'hanno già esercitato nella loro lunga vita, basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al Tg, non hanno idea, non sanno neanche loro quello che stanno facendo - le sue parole -. I vecchi non devono fare niente, devono stare chiusi in casa». E poi continua dicendo che i «vecchi sono completamente rincoglioniti, in giro ancora con le mascherine con la bocca, sono passati tre anni, non hanno ancora capito che non serve a niente non tenerla sul naso. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita».

