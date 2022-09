Chiara Ferragni super sexy a Parigi: maglia trasparente e seno in vista, i social impazziscono FOTO

Chiara Ferragni protagonista anche alla Parigi Fashion Week. L'influencer più famosa d'Italia ha scioccato fotografi e osservatori con un altro look rivoluzionario. La moglie di Fedez, accompagnata dalla sorella Valentina, ha indossato una maglia trasparente, ancora una volta senza reggiseno. Il risultato è stato stupefacente.

Chiara Ferragni quasi nuda a Parigi

Chiara ha sfoggiato un altro look che conferma la sua svolta sexy, ormai non più una novità per i suoi seguaci. La più grande delle Ferragni si è vestita con una maglia trasparente che lasciava intraverdere il seno, coperto soltanto con due piccoli bottoni dorati. Poi, su un bellissimo balcone che affacciava su Place Vendôme, ha scattato un servizio fotografico insieme alla sorella Valentina, anche lei tra le star della Fashion Week. La scorsa settimana Chiara aveva stupito i follower con un altro look hot, posando senza maglietta e coperta solo dai suoi lunghi capelli biondi.

Nella sua prima serata a Parigi ha partecipato alla sfilata di Roberto Cavalli, indossando un abito vintage zebrato verde-nero, con maxi spacco sulla coscia sinistra e scollatura profonda sul seno. Impreziosito da una cascata di piume, calze a rete e sandali neri. Poi la queen delle influencer ha completato l'outfit con un cappotto nero e gli immancabili gioielli dorati. Dopo la sfilata si è rilassata mangiando un hamburger, anche questo ampiamente raccontato tramite Instagram.

