L'influencer Giulia Torelli choc su Instagram: «Perché i vecchi hanno diritto di voto? Devono stare fermi in casa»

«Perché i vecchi hanno diritto di voto?»: all'indomani dell'ultima tornata elettorale è bufera sull'influencer Giulia Torelli per una story pubblicata tempo fa sul suo profilo Instagram e oggi - complice una condivisione da parte di Selvaggia Lucarelli - tornata alla ribalta. La 35enne milanese, conosciuta sui social con il nome di RockandFiocc, vanta un profilo da oltre 200mila followers che la seguono per i suoi consigli di moda, lifestyle e viaggi. Oltre che per le sue idee, che però stavolta hanno sollevato un polverone.

I vecchi e il diritto di voto

Nel video che ha scatenato una pioggia di commenti negativi, l'influencer dice: «Perché i vecchi hanno diritto di voto? L'hanno già esercitato nella loro lunga vita, basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al Tg, non hanno idea, non sanno neanche loro quello che stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, devono stare chiusi in casa». E poi continua dicendo che i «vecchi sono completamente rincoglioniti, in giro ancora con le mascherine con la bocca, sono passati tre anni, non hanno ancora capito che non serve a niente non tenerla sul naso. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita».

Il video è stato ripreso da Selvaggia Lucarelli che ha commentato: «Vediamo chi tra te e mio padre di 88 anni sa qualcosa della vita, della storia, della politica. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare». Al momento non c'è stata ancora alcuna replica da parte della Torelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 13:05

