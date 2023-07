Natalia Paragoni, nata Ginevra. Andrea Zelletta: «Mi hai regalato la gioia più grande, ti amo»

di Redazione Web

Natalia Paragoni, è nata Ginevra. Il commento del neo papà Andrea Zelletta: «Mi hai regalato la gioia più grande, ti amo». La piccola è nata stamani alle 11.29 ma che Natalia Paragoni fosse ormai prossima al parto i followers lo avevano capito di prima mattina. Alcuni indizi sui social, infatti, avevano insospettito i fan più attenti dell'influencer e del compagno Andrea Zelletta.

A spiegare di essere ormai prossima al parto era stata la stessa Natalia, non nascondendo l'impazienza di vedere la sua "carciofina" e la stanchezza per un pancione diventato ormai molto difficile da gestire.

Chiara Ferragni e la nuova villa, ecco il bagno padronale. Follower senza parole: «È più grande di casa mia»

Temptation Island, brutto incidente per uno dei tentatori: Daniele Schiavon ferito, l'auto si è ribaltata

Natalia Paragoni, è nata Ginevra

La Paragoni proprio ieri sera aveva comunicato sui social le sue ultime visite, gli ultimi controlli da fare prima del parto e aveva ammesso di aver ascoltato la sua ostetrica che le aveva dato dei consigli su come avviare il travaglio.

«Per quanto riguarda la visita con l'ostetrica, mi ha detto come accelerare il tutto in modo naturale, lei mi ha fatto un po' di scollamento e mi ha dato delle cose da prendere a casa. Ogni giorno un cucchiaio di olio di ricino e una tisana con le foglie al lampone, mi ha detto di stimolare il seno e la schiena con i massaggi e fare alcuni esercizi per portare la bambina verso l'uscita. Mi ha detto che ci siamo, qualsiasi giorno va bene, speriamo, speriamo».

I sospetti dei follower e la notizia del neo papà

Ha poi "lasciato" i suoi fan dicendo che in mattinata avrebbe postato un video su un evento a cui aveva partecipato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA