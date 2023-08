Andrea Zelletta e le serate da dj, hater scatenati: «Natalia è a casa con tua figlia». Lui si infuria e risponde così

di Redazione web

Andrea Zelletta si è trovato al centro di alcune critiche mosse da parte dei fan che lo hano accusato di fare «troppe serate e non pensare a Natalia Paragoni e alla figlia Ginevra», nata qualche giorno fa. Dopo una prima spiegazione agli hater, Andrea si è sfogato sui social perché ha ritenuto oltraggioso queste accuse. Andiamo a vedere che cosa ha detto Andrea Zelletta nelle sue storie Instagram, dopo essere tornato da alcune serate in cui faceva il dj.

Andrea Zelletta e lo sfogo

Andrea Zelletta è stato accusato di non pensare alla famiglia e alla figlia appena nata, ma di voler solo fare serata e divertirsi, andando a ballare. Lui ha deciso di rispondere una volta per tutte alle accuse, con una storia su Instagram, dove ha scritto: «Oggi vorrei mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto, ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi sostenete e che avete capito la situazione in cui mi trovo. Le vostre parole di supporto, i vostri messaggi e il vostro affetto sono molto importanti! Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy e le nostre scelte, CHE FACCIAMO SEMPRE

INSIEME e per il bene della nostra famiglia.

