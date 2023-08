Stefano De Martino nel cast de Il collegio, il conduttore sarà la voce narrante dello show

di Redazione Web

Stefano De Martino sarà la voce narrante de Il Collegio. Non si arresta la sua ascesa in Rai. Dopo il successo di Bar Stella l'azienda sembra voler premiare l'ex ballerino di Amici e lo fa rendendolo parte del cast di uno dei programmi più seguiti di Rai2. Se dal punto di vista sentimentale la vita di De Martino non sembra brillante in questo periodo, pare però che dal punto di vista professionale tutto proceda a gonfie vele.

Sonia Bruganelli si mostra senza filtri e Guendalina Canessa risponde: «Devi solo tenerti in ordine»

Federica Pellegrini futura mamma, il (tenero) post coinvolge anche il marito Matteo Giunta

La carriera

La sua presenza a Il collegio è stata ufficializzata con un post sulla pagina del programma. Dunque dopo aver timonato Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, La Notte della Taranta e Tim Summer Hits, l’ex compagno di Belen presterà la sua voce alla narrazione delle vicende che si dipaneranno tra i collegiali. Va inoltre ricordato che su Rai Due, nella prossima stagione tornerà in onda con Bar Stella e De Martino Live (un nuovo show di ispirazione teatrale con grandi ospiti che verrà trasmesso il 14 e 21 dicembre).

Le novità

Insomma pare che De Martino piaccia molto, ma non solo per simpatia, quello che parla sono i numeri, visto che in tutti i suoi programmi gli ascolti sono sempre stati più che buoni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA