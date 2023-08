Belen, ecco il gesto di Maria de Filippi per risanare la crisi con De Martino: ci riuscirà?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione riguardo alla crisi che la loro relazione sta attraversando, lasciando che siano i rumor e gli indizi sui social a parlare al loro posto.

Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, per molti è certo che la coppia si sia separata. Ma adesso una persona speciale prova un estremo tentativo per farli riappacificare. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Stefano De Martino riscalda la voce per la sua nuova avventura in Rai. Il primo concorrente è svelato

Belen e Stefano De Martino, amore di nuovo al capolinea? Interviene Maria De Filippi: «Solo lei può farcela»

Maria De Filippi ci riuscirà?

I due si sono innamorati più di dieci anni fa negli studi di "Amici" di Maria De Filippi e la conduttrice è sempre stata parte integrante della loro vita, soprattutto nei momenti difficili del loro matrimonio.

Maria ha sostenuto fortemente le carriere televisive di entrambi, coinvolgendoli in vari progetti.

Foto: Ufficio Stampa Amici, Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Stefano de Martino, quel commento sul tradimento: il gesto ironico è una frecciatina a Belen?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA