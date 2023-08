Belen e Stefano De Martino, amore di nuovo al capolinea? Interviene Maria De Filippi: «Solo lei può farcela»

di Redazione web

La storia d'amore tra Belen e Stefano De Martino è volta, nuovamente, al capolinea, forse. Il loro matrimonio sembrerebbe essere naufragato qualche settimana fa, quando Stefano De Martino è arrivato senza fede alla presentazione dei palinsesti Rai e le voci su un possibile flirt con Alessia Marcuzzi si sono fatte sempre più vive. Da quel momento c'è stato un crescendo di voci che si sono susseguite, fino ad arrivare ad un certo Elio Lorenzoni, imprenditore con cui Belen avrebbe iniziato una frequentazione.

Tuttavia, ci sarebbe ancora una persona che potrebbe far tornare il sereno tra Belen e Stefano De Martino, andiamo a scoprire di chi si tratta.

Maria De Filippi potrebbe correre in soccorso per cercare di salvare la storia d'amore di Belen e Stefano De Martino. Entrambi devono molto alla conduttrice: Stefano è diventato famoso al pubblico grazie alla sua partecipazione come ballerino di Amici, mentre Belen è tornata in Mediaset grazie a Maria che l'ha accolta tra i professionisti del talent show (Proprio in quel programma, Belen e Stefano si sono incontrati e innamorati).

Non suonerà strano quindi ai fan della coppia se Maria De Filippi decidesse di farli ragionare, come spesso fa con i protagonisti delle storie di C'è posta per te, magari con una busta nel mezzo.

