Stefano De Martino e Belen, amore finito: lui se la spassa tra Sardegna e Corsica, lei malinconica. Cosa sta succedendo

Reazioni diverse? Da quando è finita la love story tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip impazza su ogni rotocalco rosa, regalando sempre più dettagli e supposizioni sul motivo della rottura. Ma molti fan dell'ormai ex coppia hanno notato le reazioni diverse della coppia alla rottura. Se da una parte Belen si mostra malinconica mentre disegna e lancia frecciate al veleno e a doppio senso, Stefano, invece, sembra godersi l'estate senza freni. Poche ore fa, infatti, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti fotografici che testimoniano quanto si stia divertendo. Mare, sole, barca, acqua limpida e buon cibo: al momento il conduttore di Rai1 è in Francia. «Ile de Cavallo», ossia "l'isola del cavallo", fra la Sardegna e la Corsica.

La malinconia

Al contrario, invece, Belen tra le sue stories pubblica una frase che fa trapelare la sua malinconia: "Ti chiederanno come si traversa la vita. Rispondi: come un abisso su una corda tesa. In bellezza, con cautela e oscillando". Un chiaro quadro di quanto l'ex conduttrice Mediaset stia soffrendo e cerchi attraversare questo periodo della sua vita, nuovamente turbolento, con le unghie e con i denti.

