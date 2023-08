Stefano De Martino riscalda la voce per la sua nuova avventura in Rai. Il primo concorrente è svelato

di Redazione web

Stefano De Martino, nonostante non stia vivendo un periodo idilliaco con Belen Rodriguez, dopo la rottura, si sta preparando ad una nuova avventura del tutto nuova per lui, in un programma Rai. Il ruolo inedito che dovrà ricoprire sarà quello della voce narrante della nuova edizione de "Il Collegio". Ad annunciarlo è stato proprio l'account ufficiale del docu reality, tramite un post su Instagram, con scritto: «Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato #IlCollegio».

Sarà quindi la sua, la voce che accompagnerà i ragazzi, classe 2001, in questa nuova avventura. I nomi dei protagonisti non sono ancora svelati, ma ci sarebbe un forte rumor sulla prima concorrente. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La prima concorrente de Il Collegio

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che gli autori del programma televisivo Il Collegio abbiamo deciso di inserire all'interno del cast volti noti agli utenti social e a queli televisivi. Tra le proposte in forte tendenza ci sarebbe la figlia di Carmen Di Pietro, Carmelina Iannoni.

In tanti avevano richiesto la sua partecipazione, dopo essere stata ospite nei programmi di Barbara d'Urso, come Pomeriggio 5, insieme alla mamma Carmen Di Pietro.

