Stefano De Martino scappa dal gossip: in partenza con Santiago, la meta delle vacanze è da sogno

di Redazione web

Stefano De Martino sta vivendo un'estate molto movimentata, dopo l'addio a Belen e i presunti flirt, durante le sue vacanze in giro per l'Italia. Per l'ex ballerino di Amici è ora di scappare e prendere il volo, per trascorrere un po' di tempo da solo, lontano dai gossip e dal chiacchiericcio di città. Stefano ha scelto una meta da sogno e il suo compagno di avventure non è da meno. Sarà proprio Santiago, il figlio avuto da Belen, ad accompagnarlo alla scoperta di una città meravigliosa.

Ma dove sono diretti i due? Andiamo a scoprirlo.

Stefano De Martino, la voce sotto il video romantico non lascia dubbi: «Dimmi amore»

Stefano De Martino, sorridente e spensierato dopo l'addio a Belen: ecco perché

Stefano e Santiago, il duo che fa impazzire

Stefano De Martino è stato avvistato all'aeroporto di Napoli, intento ad aspettare il volo che lo avrebbe condotto nella sua meta di destinazione, insieme al figlio Santiago.

Stando ad alcune voci, padre e figlio avrebbero intenzione di prendere il volo per andare dall'altra parte del mondo, lontano dai rumor che tanto interferiscono con le loro vite. Cambio di città e anche di continente, Stefano e Santiago sembrerebbero essere diretti a New York per una vacanza indimenticabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA