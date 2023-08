Belen, Stefano De Martino ha una nuova fiamma? «È la ex di Fred De Palma». L'inaspettata rivelazione di Corona

di Redazione web

Sembra che Stefano De Martino abbia trovato una spalla su cui piangere la fine del matrimonio con Belen. E, mentre la ormai ex moglie si trova in vacanza con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, Stefano è volato in Sardegna per passare del tempo con la sua nuova fiamma dai capelli biondissimi. Di chi si tratta? Beatrice Vendramin, modella e attrice che ha avuto una lunga relazione con il cantante di raggaeton Fred De Palma.

O almeno questo è quello che dice Fabrizio Corona che, tramite il suo canale Telegram ha fatto sapere lo scoop.

Lo scoop di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha scritto: «Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso.

I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale».

Possiamo quindi chiudere definitivamente il capitolo tra Stefano e Belen? Mai dire mai, negli ultimi anni, i due ci hanno insegnato che la loro relazione può sempre riservare sorprese.

