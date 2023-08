Tiberio Timperi e la «frisella di Belen Rodriguez», imbarazzo a Unomattina Estate. Cosa è successo

di Redazione Web

Gaffe di Tiberio Timperi a Uno Mattina Estate. La reazione del conduttore, quando si è parlato di Belen Rodriguez, non è passata inosservata al pubblico a casa dopo che il giornalista Domenico Marocchi stava parlando di una polemica social sulla showgirl argentina che risale però alla scorsa estate. Belen, mentre si trovava in vacanza, aveva postato alcune foto di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola “frisella“, proprio come il tipico piatto pugliese, scatenando lo sdegno dei suoi followers.

La gaffe

Il giornalista ha appellato la notizia come “La frisella di Belen“ scatenando la reazione di Tiberio Timperi che non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato improvvisamente a ridere, probabilmente pensando a un doppio senso nascosto nella frase. Inizialmente Marocchi ha cercato di ignorare il conduttore, ma alla fine, molto imbarazzato è stato costretto a fermarsi.

Le polemiche

«Però così… se mi inquadrate Timperi davanti», ha detto Marocchi, mentre Timperi è stato inquadrato con le lacrime agli occhi per le risate che non è riuscito a trattenere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 10:59

