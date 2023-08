La Barbie mania conquista anche Sergio Mattarella, il Presidente in rosa sul web: «Sempre elegante»

di Redazione Web

Sergio Mattarella come Barbie. Dopo l'uscita del film di successo su una delle bambole più amate del mondo, sul web si stanno scatenando i meme di Barbie in versione reale e realistica, proprio sulla scia del messaggio del film che vuole "normalizzare" l'essere donne non sempre perfette al 100%. Tra queste spunta una ironica che vede come protagonista il Presidente della Repubblica.

Il meme

Sulla pagina Twitter de Il Grande Flagello, è stata postata una foto che vede Mattarella sorridente ma vestito con un abito completamente rosa, in pieno stile Ken, il famoso compagno di Barbie.

Sempre elegante il nostro Presidente pic.twitter.com/NY1Xjr5nJI — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

I commenti

«Da Mattel a Mattarell è un attimo», recita un utente, facendo riferimento alla nota casa di produzione della bambola di plastica. Molti altri sotto apprezzano il meme, sostenendo che in fondo il Presidente potrebbe aver apprezzato il gesto satirico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 09:45

