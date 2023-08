Belen, Stefano De Martino fa infuriare i fan: «Si è spenta, crede nella famiglia ma viene sempre delusa da mezzi uomini»

di Redazione web

Continua l'estate di Belen Rodriguez, di nuovo single dopo la rottura con Stefano De Martino. La coppia più chiacchierata della televisione si è allontanata di nuovo, dopo l'ultimo ricongiungimento che aveva fatto sperare i fan nel lieto fine. E invece, come successo in passato, chi faceva il tifo per loro è rimasto deluso. Anche se, ovviamente, la prima a subire il contraccolpo sarebbe stata proprio la diretta interessata.

La tristezza di Belen preoccupa i fan

La discussione su Belen è sempre accesissima tra i fan. Lei continua a pubblicare istantanee della sua vita, che diventano lo spazio per discussioni sul suo stato d'animo dopo la rottura con De Martino, "il cattivo" di questa storia finita male. «Una donna bellissima e spenta, crede troppo nella famiglia ma resta sempre delusa da questi mezzi uomini», scrive un utente sotto l'ultima foto pubblicata.

Un commento che trova supporto poco dopo. «Dite quello che volete ma ora ha gli occhi tristi spenti, non è felice e mi dispiace tanto», si legge in un altro commento.

Qualcun altro prova a metterla in guarda da errori futuri: «Ora basta però tornarci insieme e basta pure cercare consolazione altrove. Inizia ad amare più te stessa e pensa solo ai tuoi ragazzi e alla tua meravigliosa famiglia. La felicità verrà da sé».

