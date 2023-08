Stefano De Martino, fissa in alto quel commento che lo insulta: perché l'ha fatto? La risposta (di classe) agli hater

In compagnia del figlio Santiago, Stefano De Martino ha trascorso una vacanza a New York e, come ormai è consueta abitudine per le celebrità e non solo, ha condiviso più di un momento dell’esperienza su Instagram.

Attraverso post e storie, foto e video, ha regalato ai suoi numerosi fan uno sguardo approfondito nelle sue giornate con il figlio. Contenuti social che, oltre all'affetto di tanti utenti, hanno scatenato anche i commenti degli hater, dopo la rottura con Belen Rodriguez. Scopriamo insieme cosa è successo.

Stefano De Martino a New York con Santiago, la gag in napoletano è esilarante (ma fa nascere un sospetto)

Stefano De Martino: i commenti degli hater

Tra gli scatti e le clip pubblicati dal conduttore ed ex ballerino, si sono fatti spazio anche vari commenti negativi da parte degli hater. Di fronte a questa situazione, Stefano ha scelto di rispondere alle critiche e agli insulti provenienti dai social con il suo personale stile.

Ma cosa avrà mai fatto l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme.

