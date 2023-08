Stefano De Martino, la nuova 'fiamma' ora è un giallo: spunta una story col suo ex. «È tornata con lui?»

di Redazione web

L'estate sembra non finire mai e con lei i suoi gossip e i flirt che nascono e muoiono nel giro di poche ore. Uno dei più grandi protagonisti dei questa bellissima stagione è stato sicuramente Stefano De Martino, che adesso si trova in America con il figlio Santiago per scappare dai paparazzi. Fino a qualche giorno fa si parlava di un nuovo amore in vista, ma qualcosa non è andato come lui, forse, sperava. Andiamo a capire cosa è successo.

La nuova "fiamma" di Stefano ci ripensa e torna dall'ex

Stando ad alcune voci, il presunto flirt di Stefano De Martino, la modella e attrice Beatrice Vendramin, si sarebbe riavvicinata al suo ex storico, il cantante Fred De Palma.

Che i due siano tornati insieme? Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram ha dato la sua conferma, affermando che, in realtà il flirt con Stefano De Martino non ci sarebbe mai stato. Lo scoop di Fabrizio Corona era quindi falso? Restiamo in attesa di scoprire le novità e, soprattutto, se la modella condividerà lo scatto di Fred De Palma.

