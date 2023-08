Sophie Codegoni: «Sempre più stanca dopo i viaggi. Per la Biennale di Venezia non ho ancora il vestito»

di Redazione web

Sophie Codegoni si è aperta con i suoi fan sui social sul modo in cui gestisce le vacanze estive dopo la maternità. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha spiegato a chi crede che svolga tutto con molta semplicità che dietro c'è un impegno e un lavoro che non si vede ma che magari le costa fatica.

Poi sulla Biennale di Venezia che inizierà il prossimo 30 agosto sul red carpet della quale il fidanzato le ha chiesto la mano, ha confessato di non avere ancora un abito. Ecco cosa ha detto.

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la battuta sulla suocera: «Litiga da sola come lei»

Sophie Codegoni, Ale Basciano in carenza di coccole? Lei: «Tutti poco appiccicosi in questa casa»

Sophie Codegoni dopo la maternità

«Sono morta vi giuro.

Per l'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che avrà inizio il 30 agosto e terminerà il 9 settembre, Sophie Codegoni non ha ancora comprato un vestito: «Anche questa volta mi sono trovata ad organizzare tutto all'ultimo e ancora non ho un abito», ha concluso l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA