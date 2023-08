Sophie Codegoni, Ale Basciano in carenza di coccole? Lei: «Tutti poco appiccicosi in questa casa»

di Redazione web

Sophie Codegoni ha dedicato una foto alla piccola Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio dalla storia d'amore tra l'influencer e l'ex corteggiattore di Uomini e donne Alessandro Basciano.

«Dormire abbracciata a te è la cosa più bella del mondo», ha scritto Sophie Codegoni in uno scatto in cui la neonata si addormenta su di lei. In un secondo scatto, poi, ha mostrato un piccolo intruso aggiungersi alla foto e creare la gelosia di Alessandro Basciano. Ecco cosa è successo.

Dolcezza in casa 'Basciagoni'

Sophie Codegoni, in un secondo scatto, ha mostrato la sua cagnolina aggiungersi al momento del pisolino: «Eccola che arriva subito anche lei.

Carenza di coccole per Alessandro Basciano

L'ex corteggiatore di U&D e concorrente della casa del GfVip, ingelosito dalla scena, ha commentato le foto con un «E a me? Brutta str***a», rivolgendosi affettuosamente alla compagna. Lei ironicamente, in un gioco reciproco, ha risposto con un sarcastico: «Tutti poco appiccicosi in questa casa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 15:02

