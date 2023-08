Ludovica Valli e la gravidanza: «Quando li guardo mi viene voglia di farne altri, ma poi..»

di Redazione web

Ludovica Valli è tornata a parlare di un'ipotetico futuro figlio del quale, per il momento, non c'è ancora traccia. Già nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e donne aveva confessato di aver avuto non poche difficoltà quando ha scelto di realizzare il suo sogno di diventare mamma.

Le gravidanze, infatti, a causa dell'ovaio policistico di cui soffre l'influencer, sarebbero potute essere molto pericolose. Ma, per fortuna, Otto, nato lo scorso febbraio e Anastasia, di due anni, sono belli e in salute. Un altro figlio invece? Ecco come ha commentato Ludovica Valli.

Ludovica Valli, un terzo figlio? «Non è stato facile neanche avere loro» Ecco perché

Ludovica Valli stanca si sfoga sui social e viene attaccata: «Che li hai fatti a fare i figli?»

Ludovica Valli e i suoi bambini

«Quando li guardo insieme mi viene voglia di farne altri 30», ha scritto Ludovica Valli in una foto su Instagram in cui ha immortalato i sue due bambini.

Poi però, il commento successivo boccia ogni possibilità di averne altri per il momento: «Poi penso alla mia schiena nell'ultimo periodo e rifletto acora un po'».

Non è la prima volta che l'influencer sottolinea che non è il caso di avere altri bambini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA