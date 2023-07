Ludovica Valli dopo l'incidente, via i punti dal mento: «Io feliciona!»

di Redazione web

Ludovica Valli ha tolto i punti. L'ex tronista di Uomini e donne si è mostrata sui social sorridente e felice per aver rimosso i fastidiosi punti dal mento dopo un piccolo incidente domestico accaduto qualche settimana fa.

L'influencer aveva raccontato di aver passato una notte intensa e di essersi sentita male. Ecco cosa le era successo.

Ludovica Valli torna sui social dopo il ricovero: «Non ho ancora capito cosa mi sia successo». Ecco come sta

Ludovica Valli in ospedale, follower in allarme: «Mi sono svegliata con una brutta sorpresa»

L'incidente di Ludovica Valli

«Vado in cucina, ma non ci arrivo, mi fermo al tavolo, penso "ok torno in camera", per fortuna non avevo Otto in braccio, faccio per tornare indietro, ma come faccio due passi perdo i sensi», così aveva spiegato quanto accaduto nelle scorse settimane. A quel punto il marito si era svegliato sentendo il rumore e quando è andato in cucina l'ha vista priva di sensi e con il volto coperto di sangue.

Il racconto dell'influencer la vedeva preccupata per la propria salute. Oggi torna sui social con il mento privo dei cerotti che coprivano i punti, ma solo un cerottino ed emoticon dell'arcobaleno.

