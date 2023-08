Giorgia Soleri, sogno realizzato: «La me 13enne si sta sentendo male»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha condiviso con i fan un traguardo raggiunto nella sua vita. Si avvicina la Mostra del cinema di Venezia e sono tantissimi i vip che corrono a prepararsi e cercare gli abiti perfetti per l'occasione. Ci sono brand e marchi che fanno la differenza sul tappeto rosso e, nel caso di Giorgia Soleri, ancora di più.

L'attivista è al centro del gossip dopo la separazione con Damiano David, frontman dei Maneskin. Nonostante sia passato del tempo, per molti fan della coppia la speranza di un ritorno di fiamma è sempre viva. Gli occhi saranno, quindi, puntati su di lei che per l'occasione si è rivolta alla maison di moda più ambita dalle giovani donne.

Damiano David, lo scatto hot infiamma i fan: «Architettura italiana»

«Frequenti qualcuno?»: Giorgia Soleri e la risposta (sorprendente) al fan sul dopo Damiano David

L'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica si svolgerà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto.

Per l'occasione Giorgia Soleri si è rivolta alla casa di moda di Vivienne Westwood.

«Oggi si realizza un sogno. Fitting da @vivienwestwood per Venezia. La me 13enne si sta sentendo male dalla felicità», ha scritto Giorgia Soleri sui social prima di prendere il treno per tornare a Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA