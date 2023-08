Maltempo, l'ex Dama di Uomini e Donne e la tragedia sfiorata a Ponte Milvio: «Rotto il vetro della macchina»

di Redazione web

Un lunedì di rientro complicato, quello di oggi, 28 agosto. Il maltempo si è abbattuto su tutta Italia e chi sperava di poter tornare a lavoro con un po' di sole, si sarà sicuramente ricreduto e sarà andato alla ricerca dell'ombrello. Da Milano a Genova, passando anche per Roma, i disagi provocati da tempesta e acquazzoni hanno messo in pericolo gli abitanti.

In molti hanno documentato i disastri, tra questi anche una ex dama di Uomini e Donne che ha rischiato molto quando si è vista crollare un albero davanti alla sua macchina, a Roma, a Ponte Milvio.

E come promesso … disagi di Roma 😩! Per poco mancata tragedia anche verso di me ! Albero caduto a ponte Milvio pochi min prima di arrivare ! #maltempo #romacapitale #disagimaltempo # pic.twitter.com/OKeZHAhscn — Veronica Ursida (@veronicaursida) August 28, 2023

La tragedia sfiorata

Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, ha raccontato sulle sue storie Instagram la disavventura di oggi, mentre girava per il centro di Roma in macchina.

«Maltempo brutto brutto e come promesso tutto quello che vedrò che non sarà della mia città lo mostrerò! Ovviamente potete taggarmi se vedete anche voi delle cose che non vanno nella vostra città! Ricondividerò con piacere sperando di aiutare un po' a migliorare le cose!», ha detto la ex dama, raccontando lo choc, mentre guardava l'albero cadere a terra, a pochissimi metri di distanza da lei.

Nulla di grave, tuttavia, l'albero ha rotto il vetro posteriore della macchina che viaggiava prima della sua.

