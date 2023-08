Milano, tempesta di pioggia: strade allagate, vento fortissimo, tetti scoperchiati. Uomo ferito da un vaso, treni in tilt

Maltempo a Milano, un violentissimo temporale ha colpito la città e diverse zone della Lombardia: strade allagate, vento fortissimo, rami spezzati e tetti scoperchiati nell'hinterland. La città rivive l'incubo di luglio. All'improvviso, attorno alle 16 di oggi pomeriggio, il cielo su Milano è diventato grigio e ha iniziato a piovere fortissimo: raffiche di vento fino a 100 km all'ora e strade subito allagate in diverse zone della città, esattamente come era avvenuto nella notte di fine luglio che aveva messo in ginocchio Milano con migliaia di alberi abbattuti. Danni e paura anche in Brianza, nell'area tra Monza, Seregno e Rho. Il vento soffia fortissimo e già alcuni utenti stanno postando video e foto sui social.

Se siete a Milano, non dimenticate l’ombrello (ma grosso) e di tirare su le zanzariere. Sticazzi. #Milano #cirisiamo pic.twitter.com/atY0Vif8Ct — Michele Piras (@michelepiras71) August 26, 2023