Ida Platano, il cambio look stupisce tutti: «Pronta per Uomini e donne?»

Ida Platano ha cambiato look. L'ex dama di Uomini e donne ha scelto un nuovo biondo cenere dopo l'estate. Un colore freddo che le sta molto bene e che non spegne il suo colorito siciliano, fresco di abbronzatura dopo le vacanze trascorse al mare con il suo fidanzato Alessandro Vicinanza, tra Formentera e Ibiza.

Per i fan non ci sono dubbi: ecco perché avrebbe scelto di cambiare look.

Ida Platano opinionista?

Oltre al colore, Ida Platano pare abbia dato anche una spuntatina al suo taglio di capelli in vista di un momento importante.

Secondo i fan, infatti, i rumor che circolavano sulla scomparsa di Tinì come opinionista del programma di Maria De Filippi vedrebbero proprio l'ex dama al suo posto. Qualche frase, in effetti, ha fatto insospettire, ma oggi, con questo cambio di look, per gli appassionati della trasmissione non ci sono dubbi.

Per il momento però Ida Platano non ha né confermato, né smentito la notizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 16:00

