Ida Platano, cambiamenti in corso. Alessandro Vicinanza: «Abbiamo fatto ecografia»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono allontanati dopo le vacanze. Ma solo fisicamente, per tornare ognuno ai rispettivi lavori. Infatti, dopo i 40 anni del cavaliere del Trono Over di Uomini e donne a New York, già in questi giorni ciascuno è tornato alla propria normalità.

La dama del programma di Maria De Filippi è sempre nel suo centro di bellezza, dove annuncia grandi cambiamenti, mentre il suo compagno è stato alle prese con un'ecografia: scopriamo di cosa si tratta.

Ad annunciare un grande cambiamento in corso è la stessa Ida Platano che, all'interno del suo centro di bellezza, ha parlato di una decisione presa nelle scorse ore.

«Oggi cambiamenti, mi faccio bionda, super bionda», aveva dichiarato nelle sue Instagram stories.

Dall'altro lato, invece, lontano dalla sua amata siciliana, c'è Alessandro Vicinanza che ha portato la sua cagnolina a fare un'ecografia: «Oggi la porto dal veterinario, sono un po' preoccupato perché ha un po' di tosse. Andiamo a fare un'ecografia», aveva confessato lil salernitano nelle sue Instagram stories.

Poi tranquillizzando i fan, nel pomeriggio ha concluso: «Abbiamo fatto ecografia al cuore, è tutto ok, ma ha questa tosse fortissima che stiamo curando. Grazie a tutti per i messaggi carini che mi avete mandato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 18:10

