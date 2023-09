Uomini e donne: Riccardo Guarnieri fidanzato? Passeggiata romantica con una misteriosa ragazza

di Redazione web

Riccardo Guarnieri, assente alla prima registrazione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, è al centro di alcune indiscrezioni e pettegolezzi che lo vogliono impegnato con una donna.

Per tutto il periodo estivo, infatti, su Guarnieri si è detto davvero di tutto e in particolare che non sarebbe tornato a sedere tra file del parterre di Uomini e Donne perché avrebbe trovato l’amore.

Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso: la dura replica ai rumor sul suo addio

Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti?»

Notizia confermata dalla segnalazione di Deianira Marzano, che ha ricevuto una foto da una fonte anonima: nell'immagine si vede Riccardo Guarnieri in compagnia di una ragazza, tra le vie di Monopoli.

Una nuova indiscrezione che pone nuovi dubbi sul suo ritorno a Uomini e Donne.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA