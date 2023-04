Uomini e Donne, tra Ida Platano e Alessandro baci e sorrisi: la risposta a Riccardo Guarnieri

Addio rumors. E' bastata una stories per mettere a tacere tutte le malelingue sulla presunta rottura tra la coppia di Uomini e donne Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo il botta e risposta social tra Riccardo Guarnieri e il nuovo compagno di Vicinanza, che a suon di stories si sono attaccati a vicenda per presunti tradimenti di Alessandro a Ida o viceversa, ecco che arriva la risposta silente. Abbracciati sul divano, sorridenti e felici, Ida e Alessandro si mostrano sempre più innamorati. Lui cerca lei e viceversa: nessuna parola sulla crisi, sull'ex di Ida o altro. Fanno vedere entrambi l'amore che provano e lo trasmettono ai follower che sono entuasiasti di vederli insieme.

I due continuano anche nelle stories successive a mostrarsi felici e sereni. Prima in casa, poi in macchina verso Verona: l'amore trionfa ancora. Ed entrambi non fanno mai riferimento a quanto successo nei giorni scorsi con le frecciate di Riccardo. Scelgono la felicità come netta risposta per smentire tutti i rumors.

A innescare il dubbio sulla crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è stato Riccardo Guarnieri, ex di Ida, con una story di qualche giorno fa: «Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo», scriveva il cavaliere. Le sue parole sembravano riferite alla sparizione dai social, ormai da giorni, della neo coppia. Il cavaliere tarantino, però, non ha fatto alcun riferimento esplicito a Ida e Alessandro. Ma, nonostante questo, qualche utente sui social è convinto che il riferimento sia proprio per loro. Guarnieri non ha mai nascosto le sue opinioni negative sulla love story nata tra Ida e Alessandro. E dopo questo suo messaggio su Instagram, un utente ha lanciato la sua segnalazione rivolgendosi a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato il rumor dicendo: «Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro». Sarà vero? Si attendono risvolti.

