Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso: la dura replica ai rumor sul suo addio

di Redazione Web

Uomini e Donne ricomicerà tra qualche giorno, ma per ora non si sa molto sulla nuova edizione, solo tanti rumors che vogliono volti nuovi ma anche alcuni addii. Stando alle ultime indiscrezioni a non tornare sarebbero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Il primo non si è espresso a riguardo, mentre il secondo si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social in cui ha voluto dire la sua.

Teresa Langella, vacanze lussuose? L'ex tronista nel mirino: «Ostenti troppo». Cosa ha risposto

Beatrice Valli sbotta contro gli haters e difende la sorella Ludovica: ecco cosa è successo

Lo sfogo

Armando ha chiarito che tutto quello che è stato scritto sul suo conto non ha fondamenta: «Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando»

La verità

Pare che i rumors abbiano danneggiaro Armando che ha aggiunto: «una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA