Uomini e Donne, Sossio Aruta senza filtri su Ida Platano e Armando Incarnato. E sul matrimonio con Ursula: «Non s'ha da fare»

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti delle vecchie edizioni di Uomini e Donne e, dopo essere uscito con Ursula Bennardo, dama del Trono Over, ha continuato a commentare le nuove edizioni e i suoi vecchi "amici" del programma di Maria De Filippi. Ultimamente ha rilasciato un'intervista molto interessante in cui ha avuto da ridire sui più grandi protagonisti del dating show: da Ida Platano a Armando Incarnato, passando per Barbara De Santi.

Andiamo a leggere cosa ha detto alle pagine di Lollo Magazine.

Sossio Aruta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo matrimonio con Ursula Bennardo, dopo la seconda volta in cui le ha fatto la proposta: «Con Ursula va bene, ma il nostro rapporto è ‘da cani e gatti’, siamo totalmente diversi e con i caratteri forti ma ci sopportiamo e ci sopporteremo fino a quando l'amore supererà tutti gli ostacoli.

Mentre sui suoi ex "colleghi" di Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato vediamo cosa ha detto.

Sossio Aruta senza freni sui protagonisti del Trono Over

L'ex cavaliere ne ha avuta una per ogni grande protagonista delle vecchie edizioni: «Alessandro Vicinanza non lo conosco, non lo giudico; Ida Platano è una persona falsa e costruita, rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita, la sua amicizia con Gemma è solo per convenienza è calcolatrice e furba. Purtroppo, queste sono le persone che vanno avanti nel mondo della tv, del calcio ovunque. Armando Incarnato, era ora che rimanesse a casa, lui rappresenta quella parte di partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l'amore in più i suoi modi nei confronti delle donne e non solo, hanno superato il limite della decenza. Barbara De Santi la conosco bene, non troverà mai l'amore, quindi sarà un'altra perdita di tempo per il programma. Lei per il trash va più che bene».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 16:06

