Uomini e donne, Sossio Aruta chiede a Ursula Bennardo di sposarlo: è la seconda volta che fa la proposta

Sossio Aruta è conosciuto al pubblico televisivo per la sua lunga partecipazione al trono over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Ursula Bennardo. I due sono usciti insieme dal programma dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, ma sembravano aver trovato un equilibrio, sancito dall'arrivo della loro prima figlia insieme, Bianca, e, dopo una bellissima proposta di matrimonio.

Purtroppo, qualcosa è andato storto e i due hanno preferito prendere le distanze a causa di incomprensioni. Qualche tempo dopo, però, Sossio e Ursula hanno deciso di darsi l'ennesima opportunità e, proprio ieri, 28 giugno, Sossio ha deciso di riprovarci seriamente.

«È tutto un equilibrio sopra la follia» cantava Vasco nella celebre canzone Sally, brano scelto proprio da Sossio come sottofondo per il video pubblicato su Instagram in cui lui e Ursula si trovano sopra un barca sul lago di Como e, dopo aver brindato al loro amore, l'ex dama avvicina il calice alla bocca e con grande sorpresa trova un anello di fidanzamento.

Sossio scrive, poi: «C'è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto sul lago si Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se condividerlo con voi ...alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi, con chi ci vuole bene, abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho di nuovo chiesto di sposarmi...e lo farò sempre e per sempre». I fan sperano che questa sia la volta buona per Sossio e Ursula, basta trovare l'"equilibrio sopra la follia".

