Teresa Langella, la dedica alla mamma per il compleanno: «Mi tormenta non essere lì con lei»

di Redazione web

Teresa Langella ha condiviso con i suoi follower sui social un momento molto affettuoso che riguarda il suo rapporto con i suoi genitori. L'ex tronista di Uomini e Donne ha, infatti, pubblicato delle Instagram stories in cui la si vede fare gli auguri alla mamma per il suo compleanno.

Il non poterle essere vicino, per Teresa Langella è stato motivo di apprensione. Perciò poi ha chiesto il parere dei suoi fan: «La mia mamma è un supereroe. Quando devo partire e so che c'è un momento speciale a casa, mi logora il non essere con loro», ha concluso l'influencer.

Teresa Langella e il compleanno della mamma

«Tanti auguri di buon compleanno Mamma. Sei l'esempio che voglio essere per i miei figli - ha scritto Teresa Langella su Instagram, mentre cercava di videochiamare la mamma - A te, Donna d'altri tempi, piena di valori e grandi insegnamenti, quelli che io, nonostante qualche errore, sto cercando di portare avanti con onore e ammirazione, sei il mio Mantra».

Poi, visibilmente commossa, l'ex tronista di Uomini e donne ha confessato: «Una delle cose che mi tormenta è non poter godere di questi momenti "speciali" insieme a te perché il lavoro mi tiene spesso lontana da casa ma ci rifaremo, te lo prometto. Come mi avete insegnato tu e papà, cercherò di non sentirmi in colpa per questo», ha concluso Teresa Langella, chiedendo poi ai fan: «Voi vivete lontano dalla vostra famiglia?».

