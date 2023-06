Diletta Leotta futura mamma, i consigli di Christian Vieri e Costy Caracciolo: «Attenta al baby blues e dimenticati di dormire»

di Redazione web

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono stati gli ospiti del terzo episodio del podcast "MammaDilettante" di Diletta Leotta. La commentatrice sportiva ha deciso di invitare i due per avere il punto di vista anche di uomo e di un papà e non solo di una mamma.

«Non solo le mamme, ma anche i papà meritano di dire la loro», spiega Diletta Leotta intervistando l'ex attaccante e allenatore di calcio. Per la terza puntata, il titolo è «Distrutti, imperfetti e felici», perché anche i personaggi del mondo dello spettacolo vivono le difficoltà dell'essere genitori e lo hanno spiegato senza filtri. Vediamo insieme cosa hanno detto.

Il dialogo tra Christian Vieri e Costanza Caracciolo al podcast di Diletta Leotta è un esempio di quanto, anche per i personaggi del mondo dello spettacolo non bastano parenti, amici, «puericultrici e babysitter» per sopravvivere all'essere genitori.

«La cosa più bella e la cosa più brutta che mi capiterà?», ha chiesto la "Mamma Dilettante" ai due genitori, nel suo terzo episodio. E nella lunga conversazione, Costanza Caracciolo non ha potuto fare a meno di essere molto diretta con la futura neo mamma Diletta Leotta: «Non dormirai più. La puericultrice va via e la notte devi svegliarti tu, anche se gli scappa la pipì - spiega la compagna di Christian Vieri - La notte lineare e meravigliosa te la dimenticherai».

Per quanto riguarda la cosa migliore possa accadere dopo la gravidanza, per Costanza Caracciolo è stata la certezza di aver trovato l'amore della propria vita con la nascita delle figlie.

Diletta Leotta ha confessato di non sentire ancora pienamente il suo "essere mamma" e la modella, anche in questa circostanza, non è stata per nulla rassicurante: «Non ti sentire strana se non senti la maternità. Ti ricordo che c'è anche il baby blues.

Chistian Vieri, invece, ha spiegato di aver abbandonato "Bobo", le serate e la vita mondana. Su come educa le sue figlie, ha dichiarato: «Quando andranno a ballare le accompagnerò con i miei amici e le aspetterò fuori dal locale», conclude l'ex calciatore.

