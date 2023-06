Luca Salatino, la riabilitazione post intervento: «Come una fenice, per ripartire occorre saper morire»

di Redazione web

Luca Salatino ha condiviso con i suoi fan alcuni dei momenti più delicati dell'ultimo periodo che l'hanno visto coinvolto nella riabilitazione post intervento. L'ex gieffino ed ex tronista di Uomini e donne ha dichiarato di aver subito un'operazione a causa di un'ernia che aveva complicato il suo stato di salute motoria.

Oggi su Instagram, Luca Salatino ha pubblicato un video composto da una carrellata di foto e momenti in cui, dall'intervento alla riabilitazione, si è ripreso come «una fenice».

Luca Salatino e l'intervento

Tempo fa, Luca Salatino aveva spiegato di soffrire di diversi problemi alla schiena. Dopo aver scoperto di avere un'ernia che si era ingrossata e che aveva compromesso la radice del nervo creando un deficit motorio alla gamba, aveva annunciato ai suoi follower di doversi sottoporre ad un intervento.

Luca Salatino e la riabilitazione

«Così come la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri a volte per ripartire occorre saper morire!», ha scritto il 30enne romano che oggi si dedica alla cucina e alle vacanze con il suo amico ed ex tronista Matteo Ranieri, dopo la riabilitazione in seguito all'operazione.

