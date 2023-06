Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Cerruti ai ferri corti. Lei: «Un uomo ferito è capace di tutto, partiranno denunce»

di Redazione web

Luca Salatino e la sua storia d'amore con l'ormai ex fidanzata Soraia Cerruti ha fatto sognare tutti i fan di Uomini e Donne, prima e, poi, i telespettatori del GfVip che hanno assistito a quella che sembrava una relazione sana e genuina. Poi, dopo il reality show di Canale 5, qualcosa si è rotto e la coppia affiatata (che, forse, così tanto non lo era), si è lasciata. La separazione è stata un po' burrascosa e, tra dichiarazioni e guerre social, Soraia è tornata a parlare di Luca.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a pranzo con Luca Salatino: «Dovevamo fare il video, ma...»

Soraia Ceruti blocca Matteo Ranieri sui social: «Falso amico, pronta a raccontare la verità»

Le dichiarazioni di Soraia Cerruti

Ci eravamo tanto amati. Sì, perché, effettivamente, Luca Salatino e Soraia Cerruti hanno sempre professato grande amore l'uno nei confronti dell'altra. Proprio per questo, anche se i due da qualche tempo non stanno più insieme, i fan non si spiegano tutta questa guerra mediatica che avviene a colpi di storie e post sui social.

L'ultimo "round" ha avuto luogo proprio nelle scorse ore, quando, Soraia ha risposto a un commento di una follower che prendeva le difese di Luca.



La ragazza ha scritto: «Mi creda ho delle conversazioni da brividi, se gliele facessi leggere mi darebbe dei consigli da mamma. Un uomo ferito è capace di tutto. Da quello che leggo mi ha diffamato, partiranno denunce».

Già qualche settimana fa, Soraia aveva fatto sapere ai suoi follower su Instagram che era venuta a conoscenza di certe dichiarazioni del suo ex del tutto infondate, a detta sua.

Uomini e Donne, tra Soraia Ceruti e Luca Salatino amore finito: «Un giorno dirò tutto»

Luca Salatino e i social

Nel frattempo, Luca Salatino, tramite i propri profili social (in particolar modo Instagram) condivide con i suoi fan molte storie che riguardano il suo lavoro a ristorante. Proprio alcuni giorni fa, il cuoco era in compagnia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (conosciuti al GfVip), ai quali aveva preparato il pranzo: i due si trovavano in una villa per uno shooting.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA